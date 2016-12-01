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    Завершилось предварительное следствие по уголовному делу мужчины, убившего жену стаканом

    Дело передано в производство судьи Тамеллы Насруллаевой

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу мужчины, убившего жену стаканом.

    Как сообщает Report, в Сабаильской районной прокуратуре завершилось следствие по уголовному делу Музаффара Пириева 1971 года рождения, дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. 

    Дело передано в производство судьи Тамеллы Насруллаевой и будет рассмотрено в ближайшие дни.

    Отметим, что убийство произошло в Сабаильском районе, на улице Гюльбалы Алиева, 13. Проживающий по этому адресу Музаффар Пириев 1971 года рождения на почве семейно-бытового конфликта задушил свою жену Аббасову Джалалу Яшыл гызы 1982 года рождения. 

    Затем М.Пириев пришел в полицию и рассказал о случившемся. 

    В своих показаниях он отметил, что задушил жену. Однако в ходе экспертизы тела было установлено, что женщина скончалась от кровоизлияния в мозг. Причиной этому стали удары стаканом, которые М.Пириев нанес ей по голове. 

    Выяснилось, что М.Пириев находился под воздействием наркотических средств. 

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