Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу мужчины, убившего жену стаканом.

Как сообщает Report, в Сабаильской районной прокуратуре завершилось следствие по уголовному делу Музаффара Пириева 1971 года рождения, дело для рассмотрения направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Дело передано в производство судьи Тамеллы Насруллаевой и будет рассмотрено в ближайшие дни.

Отметим, что убийство произошло в Сабаильском районе, на улице Гюльбалы Алиева, 13. Проживающий по этому адресу Музаффар Пириев 1971 года рождения на почве семейно-бытового конфликта задушил свою жену Аббасову Джалалу Яшыл гызы 1982 года рождения.

Затем М.Пириев пришел в полицию и рассказал о случившемся.

В своих показаниях он отметил, что задушил жену. Однако в ходе экспертизы тела было установлено, что женщина скончалась от кровоизлияния в мозг. Причиной этому стали удары стаканом, которые М.Пириев нанес ей по голове.

Выяснилось, что М.Пириев находился под воздействием наркотических средств.