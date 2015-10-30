Замглавы исполнительной власти Лянкярани: Затопило 500 домов

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ "В настоящее время в Лянкяране чрезвычайная ситуация не наблюдается. Начиная с сегодняшнего утра, исполнительная власть города Лянкяран перешла на усиленный режим работы".

Об этом Report сообщил заместитель главы исполнительной власти города Лянкяран Мохуббат Бабаев.

Он отметил, что уровень воды в реках поднялся на 15 см: "Дожди в Лянкяране на 50 процентов превысили месячную норму. В результате все реки вышли из берегов. Многие частные хозяйства, дома остались под водой, один мост разрушен, другим нанесен ущерб".

Представитель исполнительной власти также добавил, что устраняются последствия дождей: "Согласно поступившей в исполнительную власть города Лянкяран информации, затопило более 500 домов. Наше главное желание - чтобы не было человеческих жертв. Продолжается эвакуация людей с затопленных территорий".