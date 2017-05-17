 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Задержан укравший из дома в Масаллы 50 000 манатов и 20 000 долларов

    По факту ведется расследование

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Задержан подозреваемый в воровстве из дома в Масаллы 50 000 манатов и 20 000 долларов.

    Как сообщает Report, из дома бывшего члена Масаллинской городской ОИК 70-летнего Абульфаса Талыб оглу Шахмарова была совершена кража. 

    Сотрудниками Массалинского отделения полиции в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый в краже житель поселка Аркиван, ранее судимый Назир Мамедов.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi