Задержан сбивший в Баку женщину и скрывшийся с места ДТП водитель

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 4 августа в 1:00 на территории поселка Бина Хазарского района неизвестный автомобиль сбил переходившую дорогу 40-45 летнюю женщину.
Как сообщает Report, информацию распространил сайт министерства внутренних дел.
Пострадавшая была госпитализирована.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отделения полиции Хазарского РУП, личность пострадавшей была установлена. Это жительница Сальяна Тарана Гусейнова.
Также стало известно, что женщину сбил житель Баку Ильхам Агаев за рулем автомобиля марки Opel. Водитель задержан.
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