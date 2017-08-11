Задержан сбивший в Баку женщину и скрывшийся с места ДТП водитель

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ 4 августа в 1:00 на территории поселка Бина Хазарского района неизвестный автомобиль сбил переходившую дорогу 40-45 летнюю женщину.

Как сообщает Report, информацию распространил сайт министерства внутренних дел.

Пострадавшая была госпитализирована.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 2-го отделения полиции Хазарского РУП, личность пострадавшей была установлена. Это жительница Сальяна Тарана Гусейнова.

Также стало известно, что женщину сбил житель Баку Ильхам Агаев за рулем автомобиля марки Opel. Водитель задержан.