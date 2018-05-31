Задержан гражданин Турции, незаконно перешедший границу Азербайджана со стороны Ирана

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной пограничной службы Азербайджана предотвратили нарушение государственной границы со стороны иностранного гражданина.

Как сообщили Report в ГПС, инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС. Пограничники, находящиеся в наряде на служебной территории пограничной заставы близ села Далали Джалилабадского района, заметили силуэт. Личный состав пограничной заставы отдал приказ "К оружию", на месте происшествия на контрольно-следовой полосе были обнаружены следы одного человека, ведущие из Ирана в Азербайджан.

В результате незамедлительно принятых оперативных мероприятий на территории села Шукюрлю Джалилабадского района правонарушитель был задержан. Установлено, что нарушителем границы является гражданин Турции Енийол Ведат Фархад оглу 1979 г.р.

В отношении задержанного принимаются необходимые оперативные и следственные действия.