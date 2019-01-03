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    Возбуждено уголовное дело в отношении лица, убившего сестру в Джалилабаде - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с произошедшим вчера в Джалилабаде убийством. 

    Как сообщили Report в Джалилабадской районной прокуратуре, на основе поступившей в районную прокуратуру информации об умышленном убийстве 2 января в джалилабадском селе Учтепе Джафаровой Арзу Рафет гызы, сотрудники районной прокуратуры и отделения полиции в присутствии судмедэкспертов произвели осмотр тела и места происшествия и провели другие необходимые процессуальные действия. 

    По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК и назначены соответствующие экспертизы. 

    В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудников полиции и прокуратуры Садыгов Хикмет Рафет оглу был привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица с учетом веских подозрений на убийство 2 января в 20 часов на почве ревности сестры А.Джафаровой. 

    Следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются. 

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