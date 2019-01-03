Житель Джалилабада убил сестру из-за телефонного разговора

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Джалилабад. 3 января. REPORT.AZ/ Житель Джалилабада убил сестру.

Как сообщает муганское бюро Report, инцидент произошел вчера вечером в селе Учтепе.

Местный житель Хикмет Рафет оглу Садыгов 1992 г.р. убил сестру Арзу Рафет гызы Джафарову 1987 г.р.

Согласно первичной информации, супруг А.Джафаровой отбывает наказание. По этой причине она оставалась в отцовском доме. Увидев, что сестра разговаривает по телефону, Х.Садыгов спросил, с кем она общается. Не ответив брату, А.Джафарова выключила телефон. На этой почве между ними возник спор, в результате которого Х.Садыгов нанес сестре смертельные ножевые ранения. Он добровольно сдался полиции.

Отметим, что у А.Джафаровой есть 11-летний ребенок.

Факт расследуется Джалилабадской районной прокуратурой.