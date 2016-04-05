Возбуждено уголовное дело по факту смерти ​в результате взрыва выпущенного армянами снаряда в Тертере

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Ряд жилых пунктов Тертерского района в прифронтовой зоне, в том числе село Гасангая в очередной раз подвергнулись вражескому обстрелу.

В поступившем Report сообщении прокуратуры и отделения полиции Тертерского района говорится, что 5 апреля примерно в 11:00 от полученных многочисленных осколочных ранений после взрыва снаряда скончалась жительница Кельбеджарского района, проживающая в селе Гасангая Гасанли Турана Камандар гызы 2000 года рождения.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, ведется расследование.