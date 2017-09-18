 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ставший причиной смерти пешехода в Абшероне водитель сбежал из больницы

    Сотрудники Абшеронского районного управления полиции приступили к поиску водителя© "Report"

    Абшерон. 18 сентября. REPORT.AZ/ Водитель, ставший причиной смерти пешехода в Абшеронском районе был помещен в больницу, откуда сбежал в тяжелом состоянии.

    Как сообщает Report, ДТП с летальным исходом произошло в городе Хырдалан.

    Так, на проспекте Гейдара Алиева 25-летний Орхан (фамилия пока не установлена) на автомобиле марки Mercedes с государственным регистрационным номером 99-CP-033 сбил переходившую дорогу Самаю Адиль гызы Агазаде 1971 г.р. После этого автомобиль врезался в ограждение дороги. Пешеход погиб на месте происшествия. Водитель с открытой черепно-мозговой травмой был помещен в Клинический медицинский центр №1. Но он через окно сбежал из больницы в ходе оказания первой медицинской помощи врачами.

    В настоящее время сотрудники Абшеронского районного управления полиции ведут поиск водителя.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi