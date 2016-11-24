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    Водитель, насмерть сбивший женщину и ее детей, приговорен к 9 годам лишения свободы

    На процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде вынесен приговор

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Орхана Гейдарова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде вынесен приговор

    Приговором суда О.Гасанзаде осужден на 9 лет лишения свободы. 

    Отметим, что ДТП произошло 15 июля этого года примерно в 17:00 на Нобелевском проспекте. Житель Баку О.Гейдаров на автомобиле марки Chevrolet сбил переходивших дорогу жителей Баку Санубар Гараеву, ее малолетнего сына Мехина и малолетнюю дочь Мяляк. Все трое скончались на месте происшествия.

    О.Гейдаров был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции. 

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