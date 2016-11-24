Водитель, насмерть сбивший женщину и ее детей, приговорен к 9 годам лишения свободы

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Орхана Гейдарова, обвиняемого в совершении дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде вынесен приговор

Приговором суда О.Гасанзаде осужден на 9 лет лишения свободы.

Отметим, что ДТП произошло 15 июля этого года примерно в 17:00 на Нобелевском проспекте. Житель Баку О.Гейдаров на автомобиле марки Chevrolet сбил переходивших дорогу жителей Баку Санубар Гараеву, ее малолетнего сына Мехина и малолетнюю дочь Мяляк. Все трое скончались на месте происшествия.

О.Гейдаров был задержан сотрудниками Хатаинского районного управления полиции.