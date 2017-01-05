 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Водитель дважды попал под радар с разницей в одну секунду, требуют оплатить штраф в двойном размере - ФОТО

    Вопрос прокомментировали и в ГДП

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Житель Баку дважды попал под радар с разницей в одну секунду. По этой причине требуют оплатить штраф в двойном размере.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на 138 км дороги Баку-Губа.

    Так, нарушив требования 50-й статьи закона "О дорожном движении", водитель "Subaru-Forester" превысил скорость и попал под радар.

    В отношении водителя были составлены два протокола об административных правонарушениях с разницей в 1 секунду и отправлены по месту жительства.

    В заявлении Report начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции министерства внутренних дел (МВД) Кямран Алиев сказал, что подобные случаи происходят очень редко и являются технической ошибкой: "В аналогичных случаях один из протоколов должен быть ликвидирован. Для этого водителю следует обратиться либо в Главное управление государственной дорожной полиции, либо направить электронное обращение".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi