Во результате аварии в Азербайджане пострадали 3 члена одной семьи

В Гаджигабульском районе Азербайджана 3 человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как передаёт аранское бюро Report, авария произошла в вечерние часы на участке магистральной дороги Баку-Газах, проходящем по территории села Навахи.

Автомобиль марки BMW вышел из-под управления и перевернулся, съехав с дороги. Во время ДТП различные травмы тела получили члены одной семьи, жители Баку Гасымова Улькер Захир гызы (1982-го года рождения), Гасымова Малейка Байрам гызы (2005-го года рождения) и Гасымов Нурлан Байрам оглу (2005-го года рождения).

Пострадавшие были доставлены в Ширванскую городскую центральную больницу.

По факту ведётся расследование.