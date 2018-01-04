Во Дворце культуры "Кимьячи" организованы новогодние представления для детей химиков

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Профсоюзный комитет производственного объединения "Азерикимья" организовал для детей химиков новогодние представления.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азерикимья", дети стали первыми гостями открывшегося 31 декабря после капитального ремонта Дворца культуры "Кимьячи". В трехдневных новогодних представлениях приняли участие 2300 детей и их родители.

Перед маленькими гостями выступили персонажи музыкальной литературно-художественной композиции "Здравствуй, добрый Новый год!" Дед Мороз, Снегурочка, символ старого года Петух, Нового года - желтая Собака, сказочные герои, а также коллективы художественной самодеятельности Дворца культуры "Кимьячи", танцевальные группы, иллюзионисты. Детей ждали также развлекательные игры, викторины, сюрпризы и праздничные подарки.

Отметим, что помимо этого ПО "Азерикимья" организовала для 450 детей поездку на новогодние представления, которые состоялись в столичном Дворце ручных игр.