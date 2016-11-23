Владелец магазина в Баку совершил попытку самоубийства

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Житель Баку совершил попытку самоубийства.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован по адресу Насиминский район, улица М.Гашгая, 11.

Согласно информации, 51-летний Байрамов Аловсат нанес себе множественные ножевые ранения. Мужчина с тяжелыми телесными повреждениями был доставлен в больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.

Отметим, что А.Байрамов владеет продуктовым магазином рядом со своим домом.

Расследуются причины попытки самоубийства.