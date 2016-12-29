В Киеве задержаны азербайджанцы за сбыт наркотиков в крупном размере

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Киеве двое уроженцев Азербайджана задержаны правоохранительными органами Украины за сбыт наркотиков.

Как сообщает Report, со ссылкой на УНН, они были задержаны с поличным при попытке сбыта 120 г героина и 20 г кокаина на сумму свыше 6,6 тыс. долларов США.

Во время обыска у наркоторговцев изъяли денежные средства, запрещенные в обращении препараты, в том числе метадон и предметы, похожие на пистолет с патронами.

Следствие продолжается.