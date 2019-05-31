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В Уджаре произошло ДТП, есть пострадавший - ФОТО

В Уджаре произошло ДТП, есть пострадавший
© Report

В Уджаре произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, инцидент отмечен в 04:00 часа ночи на пролегающем через уджарское село Мюсюслю отрезке автомобильной дороги Баку-Газах. 

В направлявшийся в сторону Кюрдемира управляемый 53-летним жителем Агдары Аскеровым Алемдаром Гамбой оглу "КамАЗ" сзади врезался легковой автомобиль марки "Mercedes", за рулем которого находился 34-летний житель Сальяна Гамидов Вугар Видади оглу.  

Получивший в результате ДТП различные травмы водитель "Mercedes" помещен в Уджарскую центральную районную больницу. 

По факту ведется расследование. 

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