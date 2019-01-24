В Товузе произошла авария, есть пострадавшие

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Товуз. 24 января. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошёл в селе Ибрагим Гаджилы.
Автомобиль марки «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-31». В результате ДТП пострадали два человека.
Эльнур Зейналов (1979 г.р.) и Мохтябяр Гасанов получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По факту ведётся расследование.
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