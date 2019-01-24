В Товузе произошла авария, есть пострадавшие

24 января, 2019 07:15

© Foto: "Report" https://report.az/storage/news/1652bf7f9845800cc12ef7453f6d2c03/1c01a537-4834-4cb7-95a0-84264058d344_292.jpg Товуз. 24 января. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошёл в селе Ибрагим Гаджилы. Автомобиль марки «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-31». В результате ДТП пострадали два человека. Эльнур Зейналов (1979 г.р.) и Мохтябяр Гасанов получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу. По факту ведётся расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.