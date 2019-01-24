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    В Товузе произошла авария, есть пострадавшие

    © Foto: "Report"

    Товуз. 24 января. REPORT.AZ/ В Товузском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошёл в селе Ибрагим Гаджилы.

    Автомобиль марки «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем «ГАЗ-31». В результате ДТП пострадали два человека.

    Эльнур Зейналов (1979 г.р.) и Мохтябяр Гасанов получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу.

    По факту ведётся расследование.

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