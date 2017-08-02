В Товузе микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, есть пострадавшие

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Товуз. 2 августа. REPORT.AZ/ В Товузском районе микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент был зарегистрирован на участке автомобильной дороги Баку-Газах, пролегающем по территории села Бозганлы Товузского района.

Так, грузовой автомобиль марки Ford столкнулся с пассажирским автобусом марки "Газель". В результате аварии водитель микроавтобуса - житель Товузского района Анар Вагиф оглу Каримов 1990 г.р. и один пассажир - жительница села Эййублу Товузского района Наджиба Исмаил гызы Хамзаева 1984 г.р. получили телесные травмы различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.