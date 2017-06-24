В Сумгайыте начался суд по жалобе лица, убившего свою сестру

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде началось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Парвиза Шахбазова, обвиненного в умышленном убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Видади Джафарова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 5 июля.

Инцидент произошел в Сумгайыте. Проживающий на территории "Сарай Баглары" (Saray bağları) Парвиз Исмаил оглу Шахбазов убил свою 22-летнюю сестру Зюмрюд Солтанову ножом. Инцидент произошел на почве ревности. Он был задержан сотрудниками полиции.

П. Шахбазов обвинялся по статьям 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и 120.2.9 (умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) УК.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к 15 годам тюремного заключения. Недовольный решением суда он подал апелляционную жалобу.