Шамкир. 8 июня. REPORT.AZ/ В Шамкире 44-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате избиения.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории города Шамкир при неизвестных обстоятельствах.

Жительница района Назакат Али гызы Джавадова 1973 г.р. была доставлена в Шамкирскую районную центральную больницу в тяжелом состоянии. Как сообщили местному бюро Report в больнице, у женщины, доставленной в бессознательном состоянии с тяжелыми телесными травмами, диагностированы черепно-мозговая травма и резано-колотая травма лица.

После оказания Н. Джавадовой медпомощи она была размещена в травматологическом отделении больницы, сообщается, что ее состояние тяжелое.

Кем и по какой причине женщина была избита, пока не установлено.

Факт расследуется Шамкирским районным отделением полиции.