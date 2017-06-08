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    В Шамкире 44-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате избиения

    Факт расследуется

    Шамкир. 8 июня. REPORT.AZ/ В Шамкире 44-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате избиения.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории города Шамкир при неизвестных обстоятельствах.

    Жительница района Назакат Али гызы Джавадова 1973 г.р. была доставлена в Шамкирскую районную центральную больницу в тяжелом состоянии. Как сообщили местному бюро Report в больнице, у женщины, доставленной в бессознательном состоянии с тяжелыми телесными травмами, диагностированы черепно-мозговая травма и резано-колотая травма лица.

    После оказания Н. Джавадовой медпомощи она была размещена в травматологическом отделении больницы, сообщается, что ее состояние тяжелое.

    Кем и по какой причине женщина была избита, пока не установлено.

    Факт расследуется Шамкирским районным отделением полиции.

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