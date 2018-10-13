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    В Шабране во время охоты молодой человек получили пулевые ранения и скончался

    Шабран. 13 октября. REPORT.AZ/ В Шабранском районе во время охоты молодой человек по неосторожности убил себя.

    Как сообщает северное бюро Report, житель села Зейва, 2000-го года рождения, Махир Шихалиев во время охоты по непонятным причинам получил ранения.

    М.Шихалиев был доставлен в Шабранскую Центральную районную больницу. Несмотря на все усилия врачей, молодой парень скончался.

    Тело было передано в Хачмазский районный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    По факту ведется расследование.

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