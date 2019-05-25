В Севастополе сгорел дельфинарий

Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, также сгорела часть инфраструктуры самого дельфинария. Животные не пострадали, они находились в воде, примерно в 10 метрах от очага пожара.

"Возгорание удалось потушить. Были задействованы три машины МЧС и более 20 спасателей. Наибольшее повреждение получил находящийся рядом с дельфинарием павильон, в котором расположены сувенирные магазины. Сейчас работает полиция и следователи, выясняют причину возгорания", - рассказал источник в спасательной службе.