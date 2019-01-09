В России начата проверка в связи с невыплатой зарплат азербайджанским морякам

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Южная транспортная прокуратура России начала проверку в связи с невыплатой судовладельцем зарплат азербайджанским морякам судна Surov, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что большая часть моряков сухогруза Surov - граждане России, капитан и старший помощник - граждане Азербайджана. При этом судно ходит под флагом Монголии. Судовладелец - компания из Турции.

Инспектор Международной федерации транспортных рабочих в Новороссийске Ольга Ананьина рассказала, что моряки не получают зарплату уже несколько месяцев.

В конце декабря сухогруз Surov турецкой компании Vikaro Overseas Co сел на мель около Таманского полуострова. Машинное отделение судна было наполовину затоплено из-за пробоины, разлива нефтепродуктов не произошло, команду спасатели доставили на берег. С судовладельцем велись переговоры по транспортировке сухогруза и репатриации членов экипажа.