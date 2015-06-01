Сын бывшего футболиста команды "Карабах" утонул в реке

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Установлена личность одного из двух мужчин, утонувших в части реки Араз, протекающей через территорию имишлинского села Мазрали.

Как сообщает Report, один из утонувших - сын бывшего игрока футбольного клуба "Карабах" Гюльаги Ахмед оглу Мамедова Анар Мамедов.

Трагедия произошла вчера. А.Мамедов вместе с шурином пошел на рыбалку. Спустя несколько часов их автомобиль был обнаружен родственниками.

Водолазы-спасатели МЧС продолжают на территории поиски мужчин.

Отметим, что Г.Мамедов долгое время выступал в клубе "Карабах", а в 1993 году работал в команде в качестве администратора.