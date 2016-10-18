В реке Кура повысился уровень воды, возникла угроза наводнения - ФОТО

Сальян. 18 октября. REPORT.AZ/ В реке Кура, проходящей по территории Сальянского и Нефтчалинского районов, повысился уровень воды.

Как сообщает региональное бюро Report, сегодня уровень реки на территории Сальянского района вырос на 35 см, а в Нефтчалинском районе - на 10 см.

По информации Специализированного управления гидрометеорологии Нефтчалинского района, за неделю уровень реки Кура в Сальяне вырос на 64 см, а в Нефтчале - на 38 см. По этой причине в этих районах возникла угроза наводнения.

Отметим, что в обеих районах проводятся превентивные меры. На некоторых территориях ведутся укрепительные работы.