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    В реке Кура повысился уровень воды, возникла угроза наводнения - ФОТО

    В Сальяне и Нефтчале проводятся превентивные меры

    Сальян. 18 октября. REPORT.AZ/ В реке Кура, проходящей по территории Сальянского и Нефтчалинского районов, повысился уровень воды. 

    Как сообщает региональное бюро Report, сегодня уровень реки на территории Сальянского района вырос на 35 см, а в Нефтчалинском районе - на 10 см. 

    По информации Специализированного управления гидрометеорологии Нефтчалинского района, за неделю уровень реки Кура в Сальяне вырос на 64 см, а в Нефтчале - на 38 см. По этой причине в этих районах возникла угроза наводнения.

    Отметим, что в обеих районах проводятся превентивные меры. На некоторых территориях ведутся укрепительные работы.

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