В рейсах Гянджа-Петербург и Петербург-Баку будут задержки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Предупреждение для пассажиров путешествующих рейсами "J2-122" и "J2-020".

Как передает Report, в связи с техническими неполадками воздушного судна, в рейсах AZAL J2-122 (Гянджа - Санкт-Петербург) и J2-020 (Санкт-Петербург - Баку) будут задержки.

В связи с задержкой рейса на 5 часов, согласно правилам авиакомпании, пассажиры данных рейсов будут обеспечены всем необходимым, в том числе горячей едой.

Компания принесла извинения за беспокойство.