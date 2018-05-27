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    В рейсах Гянджа-Петербург и Петербург-Баку будут задержки - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Это связано с техническими неполадками в самолетах

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Предупреждение для пассажиров путешествующих рейсами "J2-122" и "J2-020".

    Как передает Report, в связи с техническими неполадками воздушного судна, в рейсах AZAL J2-122 (Гянджа - Санкт-Петербург) и J2-020 (Санкт-Петербург - Баку) будут задержки.

    В связи с задержкой рейса на 5 часов, согласно правилам авиакомпании, пассажиры данных рейсов будут обеспечены всем необходимым, в том числе горячей едой.

    Компания принесла извинения за беспокойство. 

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