В регионе Азербайджана инвалид Карабахской войны найден мёртвым в родном селе

В Гахском районе Азербайджана найден труп.

Как передаёт северо-западное бюро Report, в вечерние часы в Гахскую станцию скорой медицинской помощи поступила информация о теле человека, лежащем неподвижно на земле в селе Гюллюк.

Сотрудники службы скорой помощи, отправившиеся на указанное в информации место, обнаружили труп мужчины. Как стало известно, умершим был житель села Гюллюк 1968-го года рождения Мамедов Джахангир Закир оглу. Труп был доставлен в Гахское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Причины смерти 51-летнего мужчины устанавливаются.

Отметим, что умерший был инвалидом Карабахской войны первой группы.