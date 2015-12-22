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    Обнаружен автомобиль мужчины, совершившего вооруженное нападение​ в поселке Локбатан

    Поиски Магеррама Алиева продолжаются

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Полицейским удалось обнаружить автомобиль Магеррама Алиева, совершившего вооруженное нападение в столичном поселке Локбатан.

    Как сообщили Report в правоохранительных органах, М.Алиев прибыл на место преступления на автомобиле марки "Lexus". При совершении вооруженного нападения М.Алиев воспользовался ружьем марки "Винчестер", после чего скрылся с места преступления на том же автомобиле. Позже иномарку "Lexus" обнаружили в поселке Бадамдар. Поиски М.Алиева продолжаются.

    Отметим, что во время инцидента были ранены 6 человек, среди которых 7-летний ребенок. 

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