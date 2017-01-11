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    В отношении руководителя компании в Баку совершено мошенничество на сумму 700 тыс. манатов

    По факту ведется расследование в Сабаильском РУП

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении руководителя компании.

    Как сообщает Report, об этом в Сабаильское районное управление полиции заявил сам потерпевший - житель Абшеронского района Билалов Эльчин Парапел оглу.

    Э.Билалов отметил, что житель Хачмазского района Нариман Шабанов 1987 года рождения, работающий оператором в принадлежащем ему ООО Foodini в поселке Биби-Эйбат, продал продукты на сумму 700 000 манатов и присвоил деньги. 

    По факту ведется расследование в Сабаильском РУП.

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