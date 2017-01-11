В отношении руководителя компании в Баку совершено мошенничество на сумму 700 тыс. манатов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В Баку совершено мошенничество в отношении руководителя компании.

Как сообщает Report, об этом в Сабаильское районное управление полиции заявил сам потерпевший - житель Абшеронского района Билалов Эльчин Парапел оглу.

Э.Билалов отметил, что житель Хачмазского района Нариман Шабанов 1987 года рождения, работающий оператором в принадлежащем ему ООО Foodini в поселке Биби-Эйбат, продал продукты на сумму 700 000 манатов и присвоил деньги.

По факту ведется расследование в Сабаильском РУП.