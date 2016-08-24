В отношении Али Инсанова возбуждено новое уголовное дело

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Возбуждено новое уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Али Инсанова.

Об этом сообщил Report его адвокат Тогрул Бабаев.

По словам Т.Бабаева, эту информацию адвокатам А.Инсанова сообщили вчера ночью из Гарадагской районной прокуратуры: "Сейчас мы находимся возле учреждения по отбыванию наказания №13, где отбывает срок бывший министр. Однако пока нам неизвестно, по какой статье возбуждено уголовное дело. Сотрудники прокуратуры находятся внутри, а нам дано указание ожидать снаружи".

Отметим, что А.Инсанов был арестован в октябре 2005 года. Он обвинялся в присвоении государственных средств и организации незаконной приватизации государственных активов. В апреле 2007 года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям А.Инсанов был осужден на 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 3 лет.