В Мингячевире произошло тяжелое ДТП, 5 человек ранены

Мингячевир. 18 мая. REPORT.AZ/ Вечером в городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек.

Как сообщает ширванское бюро Report, автомобиль марки "Лада Приора" перевернулся после столкновения с ВАЗ-2106, функционирующим в качестве такси на проспекте М.Магомаева.

В результате аварии оба водителя и пассажиры "Приоры" получив тяжелые ранения, были доставлены в больницу. Трое из раненых мужчины, остальные женщины.

По факту ведется расследование.