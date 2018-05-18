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    В Мингячевире произошло тяжелое ДТП, 5 человек ранены

    Трое из раненых мужчины, остальные женщины

    Мингячевир. 18 мая. REPORT.AZ/ Вечером в городе Мингячевир произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали 5 человек.

    Как сообщает ширванское бюро Report, автомобиль марки "Лада Приора" перевернулся после столкновения с ВАЗ-2106, функционирующим в качестве такси на проспекте М.Магомаева.

    В результате аварии оба водителя и пассажиры "Приоры" получив тяжелые ранения, были доставлены в больницу. Трое из раненых мужчины, остальные женщины.

    По факту ведется расследование.

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