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    В Мингячевире произошло ДТП, пострадала женщина

    Мингячевир. 9 мая. REPORT.AZ/ В эту ночь в городе Мингячевир произошло ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, на пересечении проспекта Гейдар Алиев и улицы Ш.И.Хатаи, автомобиль марки ВАЗ-21011 столкнулся с Mitsubishi Pajero.

    В результате ДТП, пассажирка одного из автомобилей - Агаева Субер Абульфат гызы, 1977 года рождения, получила травму головы. Женщина была помещена в больницу. Водители машин получили легкие ранения.

    По факту ведется расследование.

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