В Мингячевире произошло ДТП, пострадала женщина

Мингячевир. 9 мая. REPORT.AZ/ В эту ночь в городе Мингячевир произошло ДТП.

Как сообщает ширванское бюро Report, на пересечении проспекта Гейдар Алиев и улицы Ш.И.Хатаи, автомобиль марки ВАЗ-21011 столкнулся с Mitsubishi Pajero.

В результате ДТП, пассажирка одного из автомобилей - Агаева Субер Абульфат гызы, 1977 года рождения, получила травму головы. Женщина была помещена в больницу. Водители машин получили легкие ранения.

По факту ведется расследование.