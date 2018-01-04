В Мингячевире потушен пожар в общежитии, 10 человек госпитализированы

Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ Потушен пожар, произошедший в рабочем общежитии напротив промышленного парка на проспекте Гейдара Алиева в городе Мингячевир.
Как передает ширванское бюро Report, госпитализированы 10 человек, отравившиеся дымом.
Трое из них - малолетние дети. Состояние пострадавших удовлетворительное.
Во время эвакуации группе потерпевших вновь оказали медпомощь.
По факту пожара ведется расследование.
Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в рабочем общежитии напротив промышленного парка на проспекте Гейдара Алиева в городе Мингячевир.
По данным ширванского бюро Report, на место происшествия были привлечены сотрудники скоро помощь и пожарные бригады МЧС.
Большая часть постоятельцев общежития была эвакуирована. Среди них есть отравившиеся дымом.
Пострадавшие доставлены в больницу.
Valeh DadaşovАвтор новости
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