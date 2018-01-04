В Мингячевире потушен пожар в общежитии, 10 человек госпитализированы

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Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ Потушен пожар, произошедший в рабочем общежитии напротив промышленного парка на проспекте Гейдара Алиева в городе Мингячевир.

Как передает ширванское бюро Report, госпитализированы 10 человек, отравившиеся дымом.

Трое из них - малолетние дети. Состояние пострадавших удовлетворительное.

Во время эвакуации группе потерпевших вновь оказали медпомощь.

По факту пожара ведется расследование.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в рабочем общежитии напротив промышленного парка на проспекте Гейдара Алиева в городе Мингячевир.

По данным ширванского бюро Report, на место происшествия были привлечены сотрудники скоро помощь и пожарные бригады МЧС.

Большая часть постоятельцев общежития была эвакуирована. Среди них есть отравившиеся дымом.

Пострадавшие доставлены в больницу.