 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Мингячевире потушен пожар в общежитии, 10 человек госпитализированы

    Среди отравившихся три ребенка© @Report

    Мингячевир. 4 января. REPORT.AZ/ Потушен пожар, произошедший в рабочем общежитии напротив промышленного парка на проспекте Гейдара Алиева в городе Мингячевир.

    Как передает ширванское бюро Report, госпитализированы 10 человек, отравившиеся дымом.

    Трое из них  - малолетние дети. Состояние пострадавших удовлетворительное.

    Во время эвакуации группе потерпевших вновь оказали медпомощь.

    По факту пожара ведется расследование.

    Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в рабочем общежитии напротив промышленного парка на проспекте Гейдара Алиева в городе Мингячевир.

    По данным ширванского бюро Report, на место происшествия были привлечены сотрудники скоро помощь и пожарные бригады МЧС.

    Большая часть постоятельцев общежития была эвакуирована. Среди них есть отравившиеся дымом.

    Пострадавшие доставлены в больницу.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi