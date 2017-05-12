В Мингячевире напротив управления полиции произошла авария

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Мингячевир. 12 мая. REPORT.AZ/ В ночное время суток напротив здания городского отделения полиции города Мингячевир случилось дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает ширванское бюро Report, между двумя легковыми автомобилями марок "ВАЗ-2109" и "ВАЗ-2107" произошло столкновение.

По предварительной версии, несмотря на причиненный автомобилям ущерб, водитель и пассажиры серьезно не пострадали.

По факту в городском отделении полиции Мингячевира ведется расследование.