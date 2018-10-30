В Масазыре продавец соли выстрелил в своего зятя

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ На Абшероне произошел вооруженный инцидент.

По сообщению Report, инцидент произошел на соленом озере в поселке Масазыр.

Житель поселка Шахин Салахов, 1982 года рождения, на почве конфликта выстрелил из охотничьего ружья в своего зятя, жителя Нахчывана Мусу Новрузова, 1984 года рождения. Мужчина, получивший ранение в ногу, был госпитализирован.

По информации, оба торговали солью.

По факту в Абшеронском отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 127.2.3 УК Азербайджана, ведется следствие.



Хафиз Гейдаров



