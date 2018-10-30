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    В Масазыре продавец соли выстрелил в своего зятя

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ На Абшероне произошел вооруженный инцидент.

    По сообщению Report, инцидент произошел на соленом озере в поселке Масазыр.

    Житель поселка Шахин Салахов, 1982 года рождения, на почве конфликта выстрелил из охотничьего ружья в своего зятя, жителя Нахчывана Мусу Новрузова, 1984 года рождения. Мужчина, получивший ранение в ногу, был госпитализирован.

    По информации, оба торговали солью. 

    По факту в Абшеронском отделении полиции возбуждено уголовное дело по статье 127.2.3 УК Азербайджана, ведется следствие.

    Хафиз Гейдаров


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