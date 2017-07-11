В Масаллинском районе скончался ребенок сбитый машиной две недели назад

Масаллы. 11 июля. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе сбитый автомобилем две недели назад ребенок скончался .

Как сообщает Report, Замиг Али оглу Бахышов, 2009 г.р., несмотря на усилия врачей скончался в Клиническом медицинском центре № 1.

Происшествие зарегистрировано на одной из центральных улиц района. Когда З.Бахышов переходил дорогу его сбил автомобиль Toyota Prado, который скрылся с места ДТП. З.Бахышов получил тяжелые ранения и был помещен в одну из больниц в Баку.

Совершивший ДТП водитель задержан сотрудниками Масаллинского районного отделения полиции .

Отец погибшего ребенка заместитель директора одной из сельских школ в Масаллы.