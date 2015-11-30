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    ​В Лянкяране произошло ДТП с летальным исходом - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Лянкяране произошло ДТП с летальным исходом. 

    Как сообщает Report, авария зарегистрирована на территории районного села Сиявар. Управляемый жителем Астаринского района 60-летним Акифом Рза оглу Ахмедовым автомобиль марки "Mercedes" с государственным номерным знаком 10-VN-098 столкнулся с грузовиком "Ford" с транзитным номером H023-103, за рулем которого находился житель Лянкярана Руслан Фуад оглу Нуриев.

    В результате ДТП водитель "Mercedes" А.Ахмедов погиб на месте, а водитель грузовика марки "Ford" помещен в Лянкяранскую районную центральную больницу.

    По факту ведется расследование. 

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