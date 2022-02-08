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В Лянкяране автомобиль врезался в дерево, водитель получил тяжелые травмы

В Лянкяране автомобиль врезался в дерево, водитель получил тяжелые травмы В Лянкяране автомобиль врезался в дерево, водитель получил тяжелые травмы.
Происшествия
8 февраля 2022 г. 19:34
В Лянкяране автомобиль врезался в дерево, водитель получил тяжелые травмы

В Лянкяране автомобиль врезался в дерево, водитель получил тяжелые травмы.

Как сообщает южный центр Report, ДТП произошло в городе Лиман.

Водитель автомобиля марки "ВАЗ 2106" житель города Лиман Новруз Амиш оглу Зейналов (1952 г.р.) не справился с управлением, в результате чего автомобиль врезался в дерево на обочине дороги.

Получивший тяжелые телесные повреждения водитель был доставлен в Лянкяранскую центральную районную больницу. После оказания экстренной медицинской помощи он был помещен в отделение травматологии.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Lənkəranda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ağır xəsarət alıb

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