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В Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть погибший - ФОТО

В Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть погибший
© Report

В Кюрдемире произошло ДТП.

Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Текле отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли.  

Житель Сабирабадского района Велиев Яшар Пирели оглу 1966 г.р. за рулем грузовика марки "Shachman" столкнулся с автомобилем марки "Lada Priora", управляемым жителем Исмаиллинского района Абасовым Васифом Эльман оглу 1990 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля "Lada Priora" скончался на месте происшествия. Его тело было извлечено из деформированного автомобиля и передано по назначению. 

По факту ведется расследование. 

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