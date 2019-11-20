В Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть погибший - ФОТО

В Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть погибший

20 ноября, 2019 20:49

© Report https://report.az/storage/news/b82537bb64f19ba83adcdc54e876178c/de4dc26f-1e38-4fea-9da7-dc5840fa4d9b_292.jpg В Кюрдемире произошло ДТП. Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Текле отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли. Житель Сабирабадского района Велиев Яшар Пирели оглу 1966 г.р. за рулем грузовика марки "Shachman" столкнулся с автомобилем марки "Lada Priora", управляемым жителем Исмаиллинского района Абасовым Васифом Эльман оглу 1990 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля "Lada Priora" скончался на месте происшествия. Его тело было извлечено из деформированного автомобиля и передано по назначению. По факту ведется расследование.

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