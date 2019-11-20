В Кюрдемире столкнулись два автомобиля, есть погибший - ФОТО

В Кюрдемире произошло ДТП.
Как сообщает верхне-ширванское бюро Report, авария отмечена на пролегающем через село Текле отрезке автомобильной дороги Агсу-Кюрдемир-Имишли.
Житель Сабирабадского района Велиев Яшар Пирели оглу 1966 г.р. за рулем грузовика марки "Shachman" столкнулся с автомобилем марки "Lada Priora", управляемым жителем Исмаиллинского района Абасовым Васифом Эльман оглу 1990 г.р.
В результате ДТП водитель автомобиля "Lada Priora" скончался на месте происшествия. Его тело было извлечено из деформированного автомобиля и передано по назначению.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости