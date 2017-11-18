В Кюрдемире полиция нашла и передала семье пропавшее без вести лицо

Кюрдемир. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе полиция нашла и передала семье пропавшее без вести лицо.

Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской городской региональной группе пресс-службы МВД.

Вчера вечером житель села Пирили Кюрдемирского района, 28-летний душевнобольной вышел из дома, чтобы перегнать скот домой с пастбища и не вернулся. Обеспокоенные члены семьи обратились в Кюрдемирское районное отделение полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что потерявшееся лицо находится на пастбище в соседнем селе Аршали. Он был возвращен семье.