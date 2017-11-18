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    В Кюрдемире полиция нашла и передала семье пропавшее без вести лицо

    Кюрдемир. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Кюрдемирском районе полиция нашла и передала семье пропавшее без вести лицо.

    Об этом аранскому бюро Report сообщили в Ширванской городской региональной группе пресс-службы МВД.

    Вчера вечером житель села Пирили Кюрдемирского района, 28-летний душевнобольной вышел из дома, чтобы перегнать скот домой с пастбища и не вернулся. Обеспокоенные члены семьи обратились в Кюрдемирское районное отделение полиции.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, было установлено, что потерявшееся лицо находится на пастбище в соседнем селе Аршали. Он был возвращен семье.

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