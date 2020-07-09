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В Кюрдамире задержаны подозреваемые в совершении серии краж

В Кюрдамире задержаны подозреваемые в совершении серии краж Серия краж произошла в Кюрдамирском районе.
Происшествия
9 июля 2020 г. 23:00
В Кюрдамире задержаны подозреваемые в совершении серии краж
Foto: "Report"

Серия краж произошла в Кюрдамирском районе.

Как передает верхне-ширванское  бюро Report, жители Кюрдамирского района Пярвана Хясрат гызы Салимова и Мубариз Аблясан оглы Буньятов не раз обращались в районный отдел полиции о краже своих вещей.

В результате поисковых операций, проведенных отделом полиции Кюрдамирского района, выяснилось, что кражи совершили жители района, 30-летний Руслан Баладжан оглы Шукюров и 27-летний Мехман Рахим оглы Гусейнов.

Они были задержаны в качестве подозреваемых и доставлены в полицейский участок. Во время предварительного допроса Р.Шукюров и М.Гусейнов признались в своих преступлениях.

По факту идет  расследование.

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Версия на азербайджанском языке Kürdəmirdə silsilə oğurluq edənlər saxlanıldı

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