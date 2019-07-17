В Кюрдамире произошло ДТП, есть пострадавший

В Кюрдамирском районе произошло ДТП.

Как передаёт верхнеширванское бюро Report, ДТП произошло на участке (177 км) автомобильной дороги Баку-Газах, проходящей через село Аршали.

69-летний житель Кюрдамира Насибов Аваз Вейс оглу, отправляясь в Кюрдамир, был сбит со стороны 25-летнего жителя Абшерона Хабибова Азера Натик оглу, который управлял грузовик марки DAF, полный топливом. В результате, водитель «Камаз»а Насибов Аваз Вейс оглу, получив различные повреждения, был размещён в травматологический отдел Кюрдамирской районной центральной больницы.

По факту ведется расследование.