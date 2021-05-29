Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО

В столице Украины, Киеве, группа азербайджанцев подверглась нападению.

Посольство Азербайджана в Украине будет отслеживать ситуацию в связи с избиением азербайджанцев в Киеве.

Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, соответствующее поручение дала посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Было отмечено, что пострадавших в больнице навестили сотрудник Министерства внутренних дел Азербайджана, консул и представители диаспоры.

В то же время они встретились с руководителями правоохранительных органов Украины, отметив, что будут отслеживать ход расследования дела.

14:28

В столице Украины, Киеве, группа азербайджанцев подверглась нападению.

По данным Восточноевропейского бюро Report, инцидент произошел вечером 28 мая на одном из рынков.

Братья Аливерди и Фикрет Мамедовы, а также еще несколько азербайджанцев были избиты неизвестными лицами в полицейской форме.

Против наших соотечественников были применены кастеты, которые являются холодным оружием.

Пострадавшие азербайджанцы были госпитализированы в Киевский городской травматологический центр.

По факту проводится расследование.