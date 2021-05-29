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Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО

Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО В столице Украины, Киеве, группа азербайджанцев подверглась нападению.
Происшествия
29 мая 2021 г. 15:23
Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО

Посольство Азербайджана в Украине будет отслеживать ситуацию в связи с избиением азербайджанцев в Киеве.

Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, соответствующее поручение дала посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.

Было отмечено, что пострадавших в больнице навестили сотрудник Министерства внутренних дел Азербайджана, консул и представители диаспоры.

В то же время они встретились с руководителями правоохранительных органов Украины, отметив, что будут отслеживать ход расследования дела.

14:28

В столице Украины, Киеве, группа азербайджанцев подверглась нападению.

По данным Восточноевропейского бюро Report, инцидент произошел вечером 28 мая на одном из рынков.

Братья Аливерди и Фикрет Мамедовы, а также еще несколько азербайджанцев были избиты неизвестными лицами в полицейской форме.

Против наших соотечественников были применены кастеты, которые являются холодным оружием.

Пострадавшие азербайджанцы были госпитализированы в Киевский городской травматологический центр.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəfirlik Kiyevdə azərbaycanlıların döyülməsi faktını nəzarətə götürüb - VİDEO - YENİLƏNİB

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