Посольство отслеживает ситуацию с избиением азербайджанцев в Киеве - ОБНОВЛЕНО

Посольство Азербайджана в Украине будет отслеживать ситуацию в связи с избиением азербайджанцев в Киеве.
Как сообщает Восточноевропейское бюро Report, соответствующее поручение дала посол Азербайджана в Украине Эльмира Ахундова.
Было отмечено, что пострадавших в больнице навестили сотрудник Министерства внутренних дел Азербайджана, консул и представители диаспоры.
В то же время они встретились с руководителями правоохранительных органов Украины, отметив, что будут отслеживать ход расследования дела.
В столице Украины, Киеве, группа азербайджанцев подверглась нападению.
По данным Восточноевропейского бюро Report, инцидент произошел вечером 28 мая на одном из рынков.
Братья Аливерди и Фикрет Мамедовы, а также еще несколько азербайджанцев были избиты неизвестными лицами в полицейской форме.
Против наших соотечественников были применены кастеты, которые являются холодным оружием.
Пострадавшие азербайджанцы были госпитализированы в Киевский городской травматологический центр.
По факту проводится расследование.