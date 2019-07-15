Погибшего на спортплощадке в Казахстане 16-летнего азербайджанца похоронят на родине - ВИДЕО

В областной детской больнице Костанайской области Казахстана скончался 16-летний азербайджанец Намик Ширинов, сообщает Report со ссылкой на казахские СМИ.

Отметим, что 28 июня на мальчика на спортивной площадке упали футбольные ворота, медики диагностировали у мальчика разрыв печени и сильную забрюшинную гематому.

Сегодня мальчика должны были перевезти в клинику Нур-Султана. Аким города посетил родителей Н.Ширинова и выразил глубокие соболезнования родным и близким мальчика.

Родители приняли решение похоронить Н.Ширинова в Азербайджане. Акимат (исполнительная власть - ред.) полностью взял на себя его транспортировку на родину.

Отметим, что в управлении полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК Казахстана "Халатность". Продолжается досудебное расследование.