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Погибшего на спортплощадке в Казахстане 16-летнего азербайджанца похоронят на родине - ВИДЕО

​В Казахстане скончался азербайджанский мальчик
В областной детской больнице Костанайской области Казахстана скончался 16-летний азербайджанец Намик Ширинов

В областной детской больнице Костанайской области Казахстана скончался 16-летний азербайджанец Намик Ширинов, сообщает Report со ссылкой на казахские СМИ.

Отметим, что 28 июня на мальчика на спортивной площадке упали футбольные ворота, медики диагностировали у мальчика разрыв печени и сильную забрюшинную гематому.

Сегодня мальчика должны были перевезти в клинику Нур-Султана. Аким города посетил родителей Н.Ширинова и выразил глубокие соболезнования родным и близким мальчика. 

Родители приняли решение похоронить Н.Ширинова в Азербайджане. Акимат (исполнительная власть - ред.) полностью взял  на себя его транспортировку на родину.

Отметим, что в управлении полиции по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК Казахстана "Халатность". Продолжается досудебное расследование.

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