В Караван-сарае Гарабей министерства культуры и туризма произошел пожар с летальным исходом - ФОТО

Агдаш. 25 августа. REPORT.AZ/ В Агдашском районе произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает региональное бюро Report, пожар зарегистрирован сегодня в 16:30 на улице Мушфига Исаева, 1 Агдашского района.

Пожар начался на предусмотренном для жилья 2-м этаже возведенного в XIX веке Караван-сарая Гарабей общей площадью 1690 квадратных метров, который находится в подчинении Агдашского отдела культуры и туризма министерства культуру и туризма Азербайджана.

Полностью сгорели 9 кв. метров предусмотренного для жилья и принадлежащего Фарруху Магомед оглу Гурбанову 1971 г.р. помещения общей площадью 29 кв. метров (1 комната и 1 кухня).

От возникшего в результате пожара дыма задохнулась инвалид по зрению Шафига Фаррух гызы Гурбанова 2011 г.р.

Прибывшим на место происшествия двум пожарным машинам Агдашской части противопожарной охраны МЧС удалось ликвидировать пламя.

По факту ведется расследование.