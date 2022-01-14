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В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы

В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы В Ходжавендском районе обнаружены боеприпасы.
Происшествия
14 января 2022 г. 11:20
В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы
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В Ходжавендском районе обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции на территории района были обнаружены принадлежащие армянской армии боеприпасы: 1 минометная установка, 2 гранатометы, 8 пушечных снарядов и 6 200 патронов различного калибра.

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Версия на азербайджанском языке Xocavənddə ermənilərin atıb qaçdığı silah-sursat aşkarlanıb

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