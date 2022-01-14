В Ходжавенде обнаружены брошенные армянами боеприпасы

В Ходжавендском районе обнаружены боеприпасы.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).
Сообщается, что сотрудники полиции продолжают профилактические мероприятия по обнаружению оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.
Сотрудниками Ходжавендского районного отдела полиции на территории района были обнаружены принадлежащие армянской армии боеприпасы: 1 минометная установка, 2 гранатометы, 8 пушечных снарядов и 6 200 патронов различного калибра.