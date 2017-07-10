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    В Хачмазе остановилось сердце мужа погибшей в результате несчастного случая женщины

    Он умер по дороге в больницу© Report

    Хачмаз. 10 июля. REPORT.AZ/ В Хачмазском районе остановилось сердце мужа погибшей в результате несчастного случая женщины

    Как сообщает северное бюро Report, вчера жительница села Музаффароба 50-летняя Фатима Новрузова упала с дерева, когда собирала черешню. В результате, от полученных травм она скончалась на месте.

    Сегодня остановилось сердце у мужа покойной 61-летнего Махмуда Лятиф оглу Новрузова. М.Новрузов скончался по дороге в больницу.

    Отметим, что М.Новрузов бывший сотрудник Управления полиции на водном транспорте.

    По факту ведется расследование.

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