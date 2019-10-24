В Хачмазе мужчина убил бывшего тестя

Убивший бывшего тестя в Хачмазском районе Азербайджана мужчина добровольно сдался полиции.

Как передает Report, инцидент произошел минувшим днем около 11:30 в районном селе Гымылгышлаг.

Житель села Сафар Гурбанов ранее был женат на Гюльяне Гадировой, в 2017 году пара развелась, он женился второй раз.

В последнее время до С.Гурбанова стали доходить слухи, что его первая жена собирается выйти замуж за другого мужчину. Чтобы прояснить вопрос, он отправился в дом бывшего тестя Алигусейна Гадирова. С.Гурбанов позвал А.Гадирова к воротам для того, чтобы выяснить, правдивы ли слухи о повторном замужестве его бывшей жены. В ходе разговора между мужчинами возник спор, во время которого С.Гурбанов нанес бывшему тестю 7 смертельных ударов ножом.

После убийства С.Гурбанов добровольно сдался в Хачмазский районный отдел полиции, признался в содеянном и сдал оружие преступления.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), ведется расследование.