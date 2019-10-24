 Наверх

В Хачмазе автомобиль сбил пьяного пешехода насмерть

В Хачмазе автомобиль сбил пьяного пешехода насмерть

В Хачмазском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 22 октября на проспекте Баку.

Житель района Вахид Нагиев на автомобиле марки Mercedes-Benz C 230 сбил переходившего дорогу Гюльмагомеда Арзиманова. Пешеход умер от полученных травм.

В ходе расследования стало известно, что Г.Арзиманов был пьян.

По факту в Хачмазском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!