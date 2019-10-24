В Хачмазе автомобиль сбил пьяного пешехода насмерть

В Хачмазском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.
Как сообщает Report, инцидент произошел 22 октября на проспекте Баку.
Житель района Вахид Нагиев на автомобиле марки Mercedes-Benz C 230 сбил переходившего дорогу Гюльмагомеда Арзиманова. Пешеход умер от полученных травм.
В ходе расследования стало известно, что Г.Арзиманов был пьян.
По факту в Хачмазском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
İsmayıl NəsibliАвтор новости