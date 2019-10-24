В Хачмазе автомобиль сбил пьяного пешехода насмерть

В Хачмазе автомобиль сбил пьяного пешехода насмерть

24 октября, 2019 10:19

https://report.az/storage/news/7709094c19ee3f5ece5bc4b9098abd56/abc882a4-f465-4b35-87c2-3efba5a77b73_292.jpg В Хачмазском районе Азербайджана произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом. Как сообщает Report, инцидент произошел 22 октября на проспекте Баку. Житель района Вахид Нагиев на автомобиле марки Mercedes-Benz C 230 сбил переходившего дорогу Гюльмагомеда Арзиманова. Пешеход умер от полученных травм. В ходе расследования стало известно, что Г.Арзиманов был пьян. По факту в Хачмазском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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