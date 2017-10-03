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    В Гяндже оконное стекло многоквартирного дома упало на подростка

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 3 октября. REPORT.AZ/ В городе Гяндже из многоквартирного дома на девушку упало оконное стекло.

    Как сообщает западное бюро Report, на жительницу Дашкесанского района Нурай Аскерову 2002 г.р., в тот момент когда она проходила вместе со своими близкими мимо высотного здания, упало оконное стекло по пока еще неизвестным причинам. 15-летняя девушка с тяжелыми телесными повреждениями была незамедлительно помещена в больницу.

    Как сообщили местному бюро Report из больницы, состояние девушки тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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