В Гяндже оконное стекло многоквартирного дома упало на подростка

Гянджа. 3 октября. REPORT.AZ/ В городе Гяндже из многоквартирного дома на девушку упало оконное стекло.

Как сообщает западное бюро Report, на жительницу Дашкесанского района Нурай Аскерову 2002 г.р., в тот момент когда она проходила вместе со своими близкими мимо высотного здания, упало оконное стекло по пока еще неизвестным причинам. 15-летняя девушка с тяжелыми телесными повреждениями была незамедлительно помещена в больницу.

Как сообщили местному бюро Report из больницы, состояние девушки тяжелое.

По факту ведется расследование.